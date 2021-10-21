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صحة حماس: 5 وفيات و 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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صحة حماس: 5 وفيات و 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا صحة حماس: 5 وفيات و 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أكدت صحة حماس اليوم الخميس، تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بكورونا، في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس خلال، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 1907 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 5 حالات وفاة و(355) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، على تعافي 700 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 181470 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 9072 حالة،اجمالي المتعافين 170876 حالة، واجمالي الوفيات 1522 وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 120 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 467690 شخص

المصرى اليوم

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