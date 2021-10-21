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أمسية أدبية احتفالا بذكرى المولد النبوى في ثقافة المنيا

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أمسية أدبية احتفالا بذكرى المولد النبوى في ثقافة المنيا أمسية أدبية احتفالا بذكرى المولد النبوى في ثقافة المنيا

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا،بإقليم وسط الصعيد الثقافى مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بالتعاون مع النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا برئاسة الشاعر محمد عبدالقوى حسن، حيث عقدت أمسية أدبية وشعرية شارك فيها الأديب محمد عبدالحكم وتحدث عن ذكرى المولد النبوي الشريف، كما تحدثوا عن النبي (ص) منذ وجود اسمه بعرش الرحمن حتى وجوده بالحياة، وعن صفاتة وأخلاقة الحسنة، ثم اختتم اللقاء بمشاركة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بمجموعة من الأغانى، تدريب الفنان عصام الشاذلى، إلى جانب ورشة فنية رسم لوحات فن شعبى بالابيض والاسود عن المولد النبوي تدريب الفنانات سحر عبدالمحسن وريهام كمال ومنى وفاء .

نفذ بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية عمل ابتكاري بمناسبة المولد النبوي مع الفنانة ماهيتاب نبيل، كما واصل قصر ثقافة مغاغة ورشة رسم وتلوين مع رواد المكتبة عن المولد النبوى الشريف تدريب بشير محمد.

المصرى اليوم

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