انطلاق فاعليات المسرح المتنقل بقرية جراجوس في قنا

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، بقرية جراجوس، وتضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان «الزيادة السكانية وأثرها على الاقتصاد» حاضرتها أسماء عطا، والتى تحدثت عن ان آثار الزيادة السكانية ليست اقتصادية فقط، بل واجتماعية ونفسية وصحية وبيئية وكلها متداخلة ومترابطة، ويؤدى بعضها إلى تفاقم المشكلات الأخرى مثل المشكلات الصحية المترتبة على الزيادة السكانية تؤدى إلى مشاكل اقتصادية وتعليمية

أعقب ذلك أمسية شعرية بعنوان «إبداعات جنوبية» شارك بها احمد الخليلى، وعرفه محمد، سامى ابو الفتوح وقدم نموذجا من أعماله، إلى جانب ورشة حرف بيئية بعنوان «تشكيلات بسيطة بعجينة السيراميك» تنفيذ شيماء الدسوقى والتى بدأت بالحديث عن كيفية تحضير عجينة السيراميك من مكونات بسيطة متاحة بكل بيت، بالإضافة لورشة «اكتشاف مواهب» تنفيذ سامى ابو الفتوح، تنوعت بين القاء الشعر والغناء والانشاد الدينى، بجانب عرض فيلم العاصمة الادارية الجديدة وذلك بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية المنفذة، بالإضافة إلى معرض كتاب لإصدارات الهيئة، واختتمت الفاعليات بتقديم عرض فنى لفرقة قنا للموسيقى العربية والتي قدمت مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية والتراثية.