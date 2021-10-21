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قال الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، إنه لأول مرة تتراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% بدلا من 32.5% بسبب المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة وتكافل وكرامة وحياة كريمة التي ساهمت في تراجع المعدلات إلى هذة النسبة.

وأضاف عبدالقوى خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية التي نظمتها الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ضمن ورشة تدريب الصحفيين والإعلاميين مساء اليوم الخميس، أن نسبة الفقر كانت في مصر خلال الفترة من عام 1999 حتى قبل 2020 حوالي 32.5%.

وأوضح أن عدد السكان في مصر يمثل حوالي 25% من عدد سكان الوطن العربي وتمثل رقم 3 في القارة الافريقية مع نيجيريا واثيوبيا فيما تأتي في المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم مشيرا إلى أن النمو السكاني في مصر وصل إلى 2.5% فيما وصل النمو الاقتصادى إلى 5.8% قبل جائحة كورونا المستجد .

ولفت إلى أن المشكلة السكانية في مصر تتمثل في 3 محاور هي ارتفاع المعدل السكاني والخصائص السكانية وسوء توزيع السكان مشيرا إلى ان عدد سكان مصر في عام 1800 كان 2.5 مليون نسمة وفي عام 1850 وصل إلى 5 مليون نسمة وفي عام 1900 وصل إلى 10 مليون نسمة وفي 1950 وصل 20 مليون بينما وصل في عام 2012 إلى 87 مليون وفي يوليو من العام الجارى 2021 وصل تعداد السكان إلى 102 مليون نسمة داخل مصر و10 مليون خارج مصر.

وعن المواليد قال عبدالقوى أن أكثر المحافظات تسجيلا المواليد في مصر قنا والمنيا وأسيوط وسوهاج وبني يوسف واقلها دمياط والدقهلية والسويس والغربية موضحا، أن اسباب ارتفاع معدلات المواليد في مصر تتمثل في ارتفاع نسبة الزواج المبكر والحمل المتكرر وارتفاع نسبة البطالة والفقر والعادات والتقاليد.