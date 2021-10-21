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مرتبات تصل لـ 664 ألف جنيه.. وظائف خالية في السفارة الأمريكية والوكالة الألمانية بالقاهرة

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مرتبات تصل لـ 664 ألف جنيه.. وظائف خالية في السفارة الأمريكية والوكالة الألمانية بالقاهرة مرتبات تصل لـ 664 ألف جنيه.. وظائف خالية في السفارة الأمريكية والوكالة الألمانية بالقاهرة

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أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة عبر صفحتها على فيسبوك عن وظيفة شاغرة لديها، كما نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني عن طلبها بعض الوظائف الخالية لديها وبمرتبات تصل إلى 42 ألف و275 دولار سنويا (664 ألف جنيه مصري تقريباً)، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قي القطاعين العام والخاص.

وننشر تفاصيل الوظائف المطلوية ورابط التقديم كما يلي:

أولاً: وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة -

1- كاتب إداري- Administrative Clerk (Internal candidates only)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 111،240 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 26/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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2- مساعد مشرف تأشيرات- Supervisory Visa Assistant- Internal candidates only

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 354،734 جنيها مصريا في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 26/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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3- سائق- Chauffeur

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 99،516 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 27/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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4- حارس مشرف- Guard (Senior)- All Interested Applicants

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 94،777 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 27/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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5- ممرضة مسجلة Registered Nurse

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 42،275 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 27/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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6- فني مكتبة Librarian Technician- All Interested Applicants

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 179،271 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 01/11/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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7- كاشير Cashier (Class B)- All Interested Applicants

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 215،208 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 01/11/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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ثانياً: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي -

- أخصائي تواصل وعلاقات عامة Cluster Communication and PR Specialist

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 215،208 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 31/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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المصرى اليوم

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