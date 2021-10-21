استمرار فعاليات مهرجان تعامد الشمس في أسوان

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات بالإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمدن محافظة أسوان بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، في الفترة من ١٧ حتى ٢١ أكتوبر الجاري، حيث تضمنت فعاليات اليوم الرابع على التوالي مشاركة فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بعدد من الرقصات على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو وهي «سوق النحاس، التنورة، الفرح»، وعلى مسرح مكتبة الطفل والشباب بدراو تغنت فرقة النيل للآلات الشعبية ببعض الأغاني المعبرة عن الفلكلور الشعبي منها «مصر ياجنة النعيم، يا جانيني، واحد بس»، إلى جانب عزف على المزمار، كما قدمت فرقة الشلاتين التلقائية رقصات «الهوسيب، السيرا»، واستقبل بيت ثقافة نجع الفرس غرب أسوان فرقة قنا للفنون الشعبية وقدمت عروض «القلل القناوي، التنورة، القصب، الفرح»، فيما قدمت فرقة الوادي الجديد عروض «الخزام، المقرونة، البلح، الكف» وذلك ببيت ثقافة كلابشة، بجانب ذلك أقيم علس مسرح قصر ثقافة دهميت عرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية.

واستكمالا للفن النوبى والتراث الأسواني قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية إستعراضاتها الفنية علس مسرح قصر ثقافة السباعية ومنها«الأراجيد، التاتا، النجرشاد، إلى جانب فاصل غنائي»، بينما قدمت فرقة الأنفوشي تابلوهات غنائية راقصة منها «ملوك الشباب، الحجالة، كامب شيزار، الفرح»، بجانب فاصل غنائي وذلك بقصر ثقافة حسن فخر الدين، وبالدفوف والطبول استقبل قصر ثقافة الراديسية فرقة توشكى التلقائية بإستعراضات «الغزال النوبى، توشكى الأمل، دفوف النوبة»، بينما قدمت فرقة المنصورة على مسرح فوزي فوزي «الفرح الفلاحى، الأقصر بلدنا».