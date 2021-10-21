ثقافة شرم الشيخ تستقبل المدرسة البريطانية الدولية

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استقبلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بقصر ثقافة شرم الشيخ، المدرسة البريطانية الدولية بالمدينة في جولة تفقدية للقصر والتعرف على أهميته من الناحية التاريخية، إلى جانب أهم ما يقدمه من النشاطات العلمية والتثقيفة، والتعرف على مفهوم قصور الثقافة وأهميتها والأنشطة التي تقدمها ومنها «المسرح، ورش ومعارض الفن التشكيلي، بالإضافة إلى نادي التكنولوجيا، ونادي المرأة يتضمن المشغولات اليدوية والخياطة وعمل الكورشية والتطريز، ومكتبة للطفل، والمكتبة العامة التي تضم الكُتب في مختلف الثقافات»الدينية، الثقافية، الفنية، التاريخية، الفلسفية، وعلم النفس«.