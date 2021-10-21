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ثقافة المنيا تناقش حرب أكتوبر في الأدب الأسرائيلي بديرمواس

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ثقافة المنيا تناقش حرب أكتوبر في الأدب الأسرائيلي بديرمواس ثقافة المنيا تناقش حرب أكتوبر في الأدب الأسرائيلي بديرمواس

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عقد بيت ثقافة ديرمواس ندوة أدبية بعنوان عنوان «حرب أكتوبر في الأدب الإسرائيلي» بحضور أدباء ملوى، والشباب المهتمين بالأدب، وتضمنت مناقشة أثر انتصار أكتوبر على الأدب الإسرائيلي وأهم الدراسات في هذا الشأن وكيف كانت دراسة الأدب الإسرائيلي ضمن خطط الإعداد لحرب أكتوبر، باعتبار الأدب مرآة للمجتمع تعكس مواطن القوة والضعف، كما تناولت تأثر الأدب في إسرائيل بالحرب عامة، وتقسيمه إلى مراحل تبعا للحروب التي خاضتها إسرائيل، وأشاروا إلى الدراسات التي تناولت أثر حرب ٧٣ على الأدب الاسرائيلي ومنها دراسة الدكتور إبراهيم البحراوي أستاذ الأدب العبري بجامعة عين شمس، ودراسة الدكتور رشاد الشامي أستاذ الأدب العبري بجامعة عين شمس والصدمة النفسية التي حدثت بالمجتمع الاسرائيلي عامة ولدى الكتاب والأدباء خاصة.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالروضة وبيت ثقافة صندفا ورشة فنية عن انتصارات اكتوبر المجيدة، كما قدمت مكتبة نواى الثقافية سرد لقصة «الشهيد الطيار جعفر إبن ابى طالب» تأليف أشرف محمد الوحش، قدمها أحمد محمد فتحى.

المصرى اليوم

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