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بيان عاجل من حماية المستهلك بعد انقلاب «تريلا» محملة بسيارت

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بيان عاجل من حماية المستهلك بعد انقلاب «تريلا» محملة بسيارت بيان عاجل من حماية المستهلك بعد انقلاب «تريلا» محملة بسيارت

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كشف المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، حقيقة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حدوث حادث مروري لإحدى التريلات الخاصة بتوكيل سيارات فولكس واجن.

قال رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان عاجل: «في ضوء مبدأ الشفافية والعلانية، بمجرد رصد هذه الحادثة خاطبنا الشركة المعنية التي قامت بالاستجابة الفورية وإرسال خطاب للجهاز موضحة به أرقام شاسيهات السيارات المتضررة من الحادث».

وأضاف «حسام»، أنه جاري التعامل مع شركة التأمين الخاصة بالشركة بواسطة شركة فولكس واجن، مؤكداً أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة وأن الجهاز سيتابع هذا الأمر متابعة دقيقة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يجرى متابعة كافة الأسواق بما فيها سوق السيارات للحفاظ على حقوق كافة المستهلكين.

المصرى اليوم

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