«عشان تروحي تسجلي بالعربيات»..بوسي شلبي تمازح بشرى بعد إصابتها في حادث بالجونة

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طمأنت الفنانة بشرى جمهورها على حالتها الصحية وظهرت خلال لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك لتكشف عن إصابتها بكسر في إحدى أصابعها استلزم وضعها في جبيرة وبعض الكدمات على جبهتها وذراعها.

بشرى

وقالت الإعلامية بوسي شلبي وهي تمازح بشرى :«شفتي لو كنتي سجلتي معايا انا بس.. علشان تبقي تروحي تسجلي بالعربيات» في إشارة إلى خروج بشرى في سيارة صغيرة وتسجيلها أحد البرامج مع المذيع مكاوي فانقلبت بهما السيارة وتم إسعافهما على الفور.

وتابعت بوسي :«كل ده عين..واللي ييجي في الريش بقشيش وتدبحي زي ماقلتلك ونصحتك تدبحي قبلها بيوم ومازلت بقولك.. وبكره الختام تروحي ترتاحي».

وحضرت الفنانة بشرى، عصر اليوم الخميس، جلسة «صور مصر القديمة في السينما»، المقامة ضمن فعاليات اليوم الثامن بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، في أول ظهور لها بعد تعرضها أمس لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد برفقة الممثل الشاب محمد مكاوي.

وظهرت بشرى برفقة زوجها الذي ساعدها على الحركة لإصابتها ببعض الكدمات في جسدها، كما ظهر عليها بعض الإصابات بوجهها ويدها، فيما ظهر محمد مكاوي مصابا في جبهته ويده.

ودخلت بشرى أمس أحد المستشفيات بالجونة لإجراء الفحوصات اللازمة بعد تعرضها للحادث، لتخرج منها بعد ساعات بعد الاطمئنان بعدم وجود كسور.

وتالقت الفنانة بشرى، مديرة عمليات مهرجان الجونة السينمائي، على «الريد كاربت» في مهرجان الجونة السينمائي، منها ماكانت بإطلالة فرعونية، حيث ارتدت فستانًا طويلاً باللون الأبيض تتوسطه تطريزات ذهبية على منطقة الوسط، واعتمدت وضع مكياج قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها انسيابية فتركته منسدلًا على ظهرها.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

الفنانة بشرى - صورة أرشيفية