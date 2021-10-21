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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

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واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عقد الاجتماع الدوري الأسبوعي، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

قال المحافظ، إن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قري الريف المصري، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مما يحقق رضا المواطن المنياوي.

وشدد المحافظ، على العمل 24 ساعة بنظام النوبتجيات، حتى نواكب الجدول الزمنى لكل مشروعات حياة كريمة، بشرط الجودة والكفاءة، منوها أن جميع القيادات بمحافظة المنيا سوف تتابع العمل على مدار ال24 ساعة للتأكد من سير العمل وانتظامه .

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات ( مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الإسعاف – الشباب والرياضة – قطاع الصحة – المجمعات الزراعية- الكبارى )، واستمع إلى المسئولين في جميع القطاعات لتلافى أي مشكلات قد تظهر أثناء تنفيذ المشروعات .

المصرى اليوم

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