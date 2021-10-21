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بوتين: تدرس رفع طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية

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بوتين: روسيا تدرس رفع طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية بوتين: تدرس رفع طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن بلاده تتجه صوب رفع حركة طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية، وذلك بعد يوم من محادثات رفيعة المستوى بين موسكو والحركة.

وكانت وصفت طالبان عام 2003 بأنها "منظمة إرهابية" لكنها استقبلت ممثلين عن الحركة في محادثات بموسكو مرات عدة قبل أن تستولي على السلطة في أفغانستان في أغسطس آب.

ودعت روسيا هذا الأسبوع إلى حشد المساعدات الدولية لدعم أفغانستان.

ومن ناحية أخرى قال بوتين إن نظيره الأمريكي جو بايدن كان محقا في سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان، في تحرك سمح لطالبان بالسيطرة على الحكم في هجوم خاطف.

وروسيا ضمن قوى عديدة تدعم فكرة عقد مؤتمر للأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان على تفادي الانهيار الاقتصادي والانزلاق إلى كارثة إنسانية.

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