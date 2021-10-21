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في ختام معسكره بالدوحة.. أخضر الناشئين يتعادل وديًّا أمام قطر

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في ختام معسكره بالدوحة.. أخضر الناشئين يتعادل وديًّا أمام قطر في ختام معسكره بالدوحة.. أخضر الناشئين يتعادل وديًّا أمام قطر

في ختام معسكره بالدوحة.. أخضر الناشئين يتعادل وديًّا أمام قطر

تعادل السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع منتخب قطر بنتيجة 2-2، في المباراة الودّيّة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في ختام المعسكر الإعدادي بقطر، ضمن إطار المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وسجّل للأخضر اللاعبان: فرحة الشمراني في الدقيقة 43، وزياد عياش في الدقيقة 68.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي، اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالإله الغامدي في حراسة المرمى، رياض يامي، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، عبدالله البيشي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، فارس يوسف، حسين آل طه، محمد العيسى، نواف الجدعاني.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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