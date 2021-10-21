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أردوغان يهدد بطرد 10 سفراء بعد دعوة إلى إطلاق سراح معارض

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أردوغان يهدد بطرد 10 سفراء بعد دعوة إلى إطلاق سراح معارض أردوغان يهدد بطرد 10 سفراء بعد دعوة إلى إطلاق سراح معارض

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هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بطرد سفراء عشر دول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة رداً على دعوة وجهتها هذه الدول للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعد «عثمان كافالا»، ناشط حقوقي ورجل أعمال تركي (64 عاما) تعود أصوله إلى اليونان حيث بلدة كافالا، انتقلت عائلته إلى تركيا في عام 1923، ضمن ما عرف باسم التبادل السكاني بين تركيا العثمانية واليونان.

استدعت وزارة الخارجية التركية، الأثنين، 10 سفراء، من ضمنهم سفراء أمريكا وفرنسا وألمانيا، بسبب بيان حول محاكمة رجل الأعمال التركى المعتقل عثمان كافالا.

ويأتى استدعاء السفراء بعد بيانات صادرة عن سفارات هذه الدول تدين فيها محاكمة كافالا وتعتبرها مخالفة لسيادة القانون والديمقراطية، ودعا البيان الذى نشرته بعض السفارات إلى حل عاجل وسريع لقضية كافالا، بعد 4 سنوات من احتجازه، وقال إن القضية «تُلقى بظلال من الشك على احترام الديمقراطية، وإن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يُلقى بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية فى نظام القضاء التركى». وأضاف البيان: «نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه».

المصرى اليوم

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