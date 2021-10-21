لجنة مركزية لتنظيم قبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

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أعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، تشكيل لجنة مركزية بجامعة الإسكندرية لتنظيم قبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا الملتحقين بجامعة الإسكندرية لتسهيل إجراءات التقديم للدراسة بجامعة الإسكندرية، مؤكدا أن ذلك يأتى في إطار مبادرة «إدرس في مصر» تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الغندور إلى أن جامعة الإسكندرية تعد من الجامعات الجاذبة للطلاب الوافدين الدارسين في مصر والشرق الأوسط نظرا لتميزها وتفردها بالعديد من البرامج والتخصصات التعليمية. وأضاف أنه يشترط في قبول الطالب الوافد أن يكون مستوفيا لكافة شروط القبول مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.



كما استعرض الدكتور كريم حلمي، المدير التنفيذي لمركز خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية، الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع السكندري ومنتسبي الجامعة، والتي من أهمها خدمات الترجمة المعتمدة، وخدمات المراجعة والتدقيق اللغوي للرسائل العلمية والأبحاث باللغة الإنجليزية، وخدمات ترجمة عنوان الرسائل العلمية باللغات الانجليزية والألمانية والفرنسية، وخدمات الدعم والتحليل الإحصائي لطلاب الدراسات العليا والباحثين، ودورات في اللغة الإنجليزية والألمانية، ودورات الجرافيك والكمبيوتر المختلفة، واختبارات TOEFL ITP ضمن اتفاقية التعاون مع AMIDEAST EGYPT ودورات الإعداد الخاصة بالإختبار، وإختبارات IELTS ضمن اتفاقية التعاون مع IDP EDUCATION ودورات الإعداد الخاصة بالإختبار، وإختبارات AUEPT والخاصة بجامعة الإسكندرية ودورات الإعداد الخاصة بالإختبار، فضلا عن خدمة وحدة الطباعة الرقمية ووحدة طباعة الرسائل العلمية، ووحدة الطباعة التصويرية.