أخبار عاجلة

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني -
«إسرائيل ستدفع الثمن».. أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته حول سد النهضة -
أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لجنة مركزية لتنظيم قبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

Print
لجنة مركزية لتنظيم قبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية لجنة مركزية لتنظيم قبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، تشكيل لجنة مركزية بجامعة الإسكندرية لتنظيم قبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا الملتحقين بجامعة الإسكندرية لتسهيل إجراءات التقديم للدراسة بجامعة الإسكندرية، مؤكدا أن ذلك يأتى في إطار مبادرة «إدرس في » تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الغندور إلى أن جامعة الإسكندرية تعد من الجامعات الجاذبة للطلاب الوافدين الدارسين في مصر والشرق الأوسط نظرا لتميزها وتفردها بالعديد من البرامج والتخصصات التعليمية. وأضاف أنه يشترط في قبول الطالب الوافد أن يكون مستوفيا لكافة شروط القبول مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.


كما استعرض الدكتور كريم حلمي، المدير التنفيذي لمركز خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية، الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع السكندري ومنتسبي الجامعة، والتي من أهمها خدمات الترجمة المعتمدة، وخدمات المراجعة والتدقيق اللغوي للرسائل العلمية والأبحاث باللغة الإنجليزية، وخدمات ترجمة عنوان الرسائل العلمية باللغات الانجليزية والألمانية والفرنسية، وخدمات الدعم والتحليل الإحصائي لطلاب الدراسات العليا والباحثين، ودورات في اللغة الإنجليزية والألمانية، ودورات الجرافيك والكمبيوتر المختلفة، واختبارات TOEFL ITP ضمن اتفاقية التعاون مع AMIDEAST EGYPT ودورات الإعداد الخاصة بالإختبار، وإختبارات IELTS ضمن اتفاقية التعاون مع IDP EDUCATION ودورات الإعداد الخاصة بالإختبار، وإختبارات AUEPT والخاصة بجامعة الإسكندرية ودورات الإعداد الخاصة بالإختبار، فضلا عن خدمة وحدة الطباعة الرقمية ووحدة طباعة الرسائل العلمية، ووحدة الطباعة التصويرية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار»

أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار»

حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق

حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق

السيسي يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم

السيسي يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد