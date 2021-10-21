عشاق صلاح يطاردونه في شوارع «ميرسيسايد».. صور

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تجمع الكثير من عشاق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بمجرد ظهوره خارج الملعب آنفيلد لتصوير أحد الإعلانات.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل»، عدة صور لـ محمد صلاح في تصويره إعلان لشركة مشروبات غازية في شوارع مقاطعة ميرسيسايد.

للمزيد: صلاح مندهشًا بعد رؤية تمثاله: أين عضلات البطن؟.. فيديو

وتواجد الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، بجانبه خلال فترة التصوير والذي امتد لنحو ساعة ويظهر النجم المصري كأنه يهرب من حشد جماهيري كبير، ويركض خلفه العشرات من الأشخاص، مستعرضا في الوقت ذاته سرعته الكبير في الركض وتفوقه على العديد من الأشخاص راكبي الدراجات والذين ظهروا معه في هذا الإعلان.

محمد صلاح بجانب أنفيلد

ويعيش محمد صلاح حالة كبيرة من التوهج والنجومية بفضل تأثيره الكبير على المستوى الفني لفريق ليفربول محليًا وقاريًا وهو ما جعل عدد من خبراء الكرة العالمية يرشحونه للتتوّيج بالكرة الذهبية.