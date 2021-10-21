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محافظ شمال سيناء يفتتح ميدان المهندسين ومعرض الفن التشكيلي

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محافظ شمال سيناء يفتتح ميدان المهندسين ومعرض الفن التشكيلي محافظ شمال سيناء يفتتح ميدان المهندسين ومعرض الفن التشكيلي

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افتتح اليوم محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، يرافقه نقيب مهندسي المهندس هاني ضاحي والمهندس أمين جودة نقيب مهندسي شمال سيناء، ميدان المهندسين بمدينة العريش وكذلك وضع حجر الأساس للمبني الاجتماعي التابع لنقابة المهندسين بشمال سيناء وكذلك معرض الفن التشكيلي للمهندس جمال فودة.

وأكد المهندس أمين جودة، نقيب مهندسي شمال سيناء، أن المبني الاجتماعي الجديد للنقابه تبلغ تكلفته ١٨ مليون جنيه، بينما الميدان تبلغ تكلفته ٣٠٠ الف جنيه. وأشار إلى أن المبني مخطط له ان يتكون من ثلاث طوابق بمساحة ٧٠٠ متر للدور الواحد.

وعلي هامش الزياره تم افتتاح معرض شخابيط للفنون التشكيلية للفنان المهندس جمال فوده. وحضر الافتتاح، المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، المهندس هشام أبو سنة، نقيب المهندسين بالقاهرة.

المصرى اليوم

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