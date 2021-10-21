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تشييع جثامين ضحايا الطريق الدائري بمسقط رأسهم بقرية دلجا بالمنيا

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تشييع جثامين ضحايا الطريق الدائري بمسقط رأسهم بقرية دلجا بالمنيا تشييع جثامين ضحايا الطريق الدائري بمسقط رأسهم بقرية دلجا بالمنيا

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شيع أهالي قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس جنوب المنيا، 4 جثامين من أسرة واحدة، ضحايا حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي، في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر إلى الفيوم، مما تسبب في وفاة 19 قتيلاً، تم نقل الضحايا إلى المستشفيات وذلك بمسقط رأسهم بالقرية، ودفن جثامينهم بمقابر الأسرة المجاورة للقرية.

حرص الأهالي على صلاة الجناز على الضحايا، بكنيسة العذراء وماري مرقص بمطرانيه الأقباط الأرثوذكس ب 6 أكتوبر، ثم نقل الجثامين من 6 أكتوبر إلى المنيا، حيث خيم الحزن على أهالي القرية، الذين استقبلوا الجثامين بالصراخ والبكاء .

تم وضع جثامين الضحايا الأربعة، جميل صدقي شفيق، 50 سنة، وابنته نادية، 25 سنة، وطفليها مهرائيل هاني اسحق، وبوستينا هاني اسحق، 5 سنوات، في صناديق منفردة، ووضعن في سيارة نقل الموتى إلى مسقط رأسهم لقرية دلجا .

قال صالح فكري، قريب احد الضحايا، أن أهالي من القرية ووفد كنسي، من مطرانيه دير مواس للأقباط الأرثوذكس، برئاسة القس باخوميوس، احتشدوا أمام مشرحة مستشفي الشيخ زايد، لنقل الضحايا إلى مسقط رأسهم .

من جانبه نعي المحافظ اللواء أسامة القاضي، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث، وقدم العزاء لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل «أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووجه المحافظ، القائم بأعمال رئيس مدينة دير مواس ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأهالي الضحايا وإنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة، «وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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