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حرب لم تضع أوزارها بعد، كذلك هو الحال مع فيروس كورونا ذلك الوباء الذي يدأب العالم وفي مقدمتهم العاملين في القطاع الطبي على مواجته لما يقرب من عامين.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس اليوم الخميس أن فيروس كورونا تسبب في وفاة ما بين 80 ألفا و180 ألف عامل بالقطاع الصحي منذ بداية الوباء في يناير 2020 وحتى شهر مايو الماضي.

وقال تيدروس: «لهذا السبب من الضروري أن يكون تطعيم المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية».

وأوضح أن حوالي 40% من العمال الصحيين في العالم تلقوا جرعتي اللقاح، قائلاً: «تشير بيانات صادرة عن 119 بلداً إلى أنه في المعدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا التطعيم بالكامل».