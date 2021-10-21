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منظمة الصحة العالمية تكشف عن أرقام الوفيات في القطاع الطبي جراء

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منظمة الصحة العالمية تكشف عن أرقام الوفيات في القطاع الطبي جراء فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية تكشف عن أرقام الوفيات في القطاع الطبي جراء

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حرب لم تضع أوزارها بعد، كذلك هو الحال مع ذلك الوباء الذي يدأب العالم وفي مقدمتهم العاملين في القطاع الطبي على مواجته لما يقرب من عامين.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس اليوم الخميس أن فيروس كورونا تسبب في وفاة ما بين 80 ألفا و180 ألف عامل بالقطاع الصحي منذ بداية الوباء في يناير 2020 وحتى شهر مايو الماضي.

وقال تيدروس: «لهذا السبب من الضروري أن يكون تطعيم المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية».

وأوضح أن حوالي 40% من العمال الصحيين في العالم تلقوا جرعتي اللقاح، قائلاً: «تشير بيانات صادرة عن 119 بلداً إلى أنه في المعدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا التطعيم بالكامل».

المصرى اليوم

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