فعاليات موسم الرياض .. طفرة  في أسعار الغرف والشقق الفندقية

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تضم 7 ملايين نسمة

انطلق موسم الرياض بشكل جديد ومثير يجمع فعاليات ومهرجانات فنية وثقافية وترفيهية ورياضية وسياحية ليحول العاصمة السعودية وجهة ترفيهية سياحية أولى في المنطقة والخليج وترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات الترفيهية العالمية.

وتضم الرياض 7 ملايين نسمة وتحتضن 14 منطقة داخل الرياض جميع الأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية والرياضية والسياحية والتراثية خلال هذا الموسم.

ويحظى الموسم بإقبال شديد من الزوار من خارج الرياض مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة غرف الإيواء الفندقي من فنادق أو شقق وغيرها.

وشهدت الرياض نموًا كبيرًا ومتسارعًا في مجال السياحة والترفيه والثقافة خلال السنوات الأخيرة، من خلال وجود عدد كبير من المنتزهات والحدائق والمراكز التجارية الكبيرة، بالإضافة إلى مقومات عديدة للجذب السياحي، ومنها مقومات الجذب الحضارية كالتراث والمتاحف والمواقع التاريخية والقرى التراثية والأسواق الشعبية والملتقيات الثقافية والرياضية والاقتصادية والخدمات المرافقة كالفنادق والمطاعم الراقية ووسائل الترفيه والأسواق الكبرى، وأيضًا المجمعات التجارية والمدن الترفيهية والمرافق السياحية في مدينة الرياض التي تستقبل زوار العاصمة من السياح، إضافة إلى المتسوقين والمتنزهين من سكانها في الإجازات المختلفة طوال العام.

وتضم الرياض العديد من المعالم منها المتحف الوطني ومتحف قصر المصمك، إضافة إلى المتاحف الأخرى والمواقع التراثية سواء في مدينة الرياض أو في المحافظات القريبة مثل القرى التراثية في أشيقر والمجمعة والغاط والقصور التاريخية في الخرج والدوادمي وشقراء ووادي الدواسر. وأيضًا مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يعد مقصدًا رئيسًا لمحبي السياحة الثقافية ومتحف دارة الملك عبدالعزيز وقصر المربع في وسط الرياض ومنطقة قصر الحكم والأسواق القديمة مثل سوق الزل التاريخي والدرعية التاريخية وحي البجيري التاريخي أحد المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو.