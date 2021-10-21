المحكمة العسكرية اللبنانية تطلب إفادة "جعجع" في اشتباكات بيروت

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القرار صدر على خلفية اعترافات أدلى بها الموقوفون

نقلت "رويترز" عن مصادر لبنانية وصفتها بـ"المطلعة"، أن المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بشأن أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في بيروت.

وذكرت المصادر أن "مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف الطيونة؛ على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف".

وأضافت أن "إشارة القاضي عقيقي تقضي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية".

وكانت هذه أسوأ أعمال عنف دامية شهدها لبنان منذ أكثر من عشر سنوات واتهمت مليشيا حزب الله المدعومة من إيران القوات اللبنانية بالمسؤولية عنها، وهو اتهام ينفيه "جعجع".