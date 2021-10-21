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مدعون فرنسيون يطالبون بسجن بنزيما مع إيقاف التنفيذ

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مدعون فرنسيون يطالبون بسجن بنزيما مع إيقاف التنفيذ مدعون فرنسيون يطالبون بسجن بنزيما مع إيقاف التنفيذ

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ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الادعاء طالب بمعاقبة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بالسجن عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ بعد اتهامه بابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا في قضية ترتبط بشريط جنسي.

كما أوصى المدعون بتغريم بنزيما 75 ألف يورو، ويزعم محققون أن بنزيما شجّع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر شريط الفيديو.

ونفى بنزيما البالغ عمره 33 عاما ارتكاب أي خطأ، ولم يتسن على الفور الوصول لمحامي بنزيمة للتعليق.

وفقد بنزيما وفالبوينا مركزيهما في تشكيلة منتخب فرنسا بعد الفضيحة التي وصفت «بقضية الشريط الجنسي» في 2015، وعاد بنزيما إلى تشكيلة فرنسا في بطولة أوروبا هذا العام.

المصرى اليوم

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