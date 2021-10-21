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حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط .. نجاة السائق وإصابة 4 أشخاص (تفاصيل كاملة)

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حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن.. نجاة السائق وإصابة 4 أشخاص (تفاصيل كاملة) حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط .. نجاة السائق وإصابة 4 أشخاص (تفاصيل كاملة)

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كشفت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الخميس، ملابسات واقعة سقوط سيارة ملاكي من أعلى محور صفط بحي بولاق الدكرور.

أفادت المعاينة بسقوط السيارة الملاكي من أعلى المحور، بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها واصطدمه بالسور الحديدي.

وذكرت التحقيقات الأولية أن سائق الملاكي نجا من الموت والإصابة، بينما أصيب 3 آخرين من مستقلي السيارة وشخص رابع تصادف مروره من مكان الحادث.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين الـ 4 إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم، ورفع حطام الحادث بواسطة «ونش» تابع للإدارة العامة لمرور الجيزة.

وطلبت جهات التحقيقات الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم لشرح ملابسات الحادث، فيما قررت التحفظ على سائق الملاكي لمباشرة التحقيقات معه.

المصرى اليوم

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