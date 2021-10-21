متدربو مكافحة الإدمان يؤدون القسم في كفر الشيخ

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أدى عدد من متدربي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قسم الالتزام باللائحة أمام الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للإستثمار خلال ختام الدورة التأهيلية للأعضاء الجدد بوحدة كفر الشيخ تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، موجهين الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على دعمهم لإنجاح مهمتهم.



جاء ذلك بحضور سلام العربي منسق الصندوق بمحافظة كفرالشيخ،والدكتور إسلام طه معاون محافظ كفرالشيخ للإستثمار،ومحمود مرسي مدير مركز النيل للإعلام، ورمضان حامد، مدير برامج مركز النيل، وماجدة عمر، مدير الأندية بمديرية التضامن الاجتماعي.

وتمكن أعضاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوحدة كفر الشيخ من تنظيم ندوات توعية بعدد من قرى منها قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم،وبمركز شباب برج البرلس، احتوت الندوات عن اضرار المخدرات ومعلومات عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتعريفهم بالخط الساخن «16023»، ومجانية العلاج وسريته وأهمية، كما نظم أعضاء الصندوق حملة توعية بمحيط مركز شباب برج البرلس،للوصول لأكبر عدد من الأهالي لتوعيتهم.