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أكدت وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه «بعد الجهود الكبيرة التي بذلت، تم استئناف الناقل الوطني، رحلاته المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا».

وأضافت أن هذه العودة جرت بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين.

وتابعت: «أنه نفذت الشركة منذ بدء تسيير الرحلات نهاية شهر أغسسطس الماضي لغاية الان نحو 94 رحلة».

وبينت أن عدد المعتمرين الذين تم نقلهم على هذه الرحلات بلغ 14335 معتمراً، ورافقت عملية التفويج خطة عمل متكاملة سخرت من خلالها جميع الامكانات لضمان خدمة ضيوف الرحمن.