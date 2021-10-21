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إسرائيل تسمح بعودة السياحة بداية من الشهر المقبل

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إسرائيل تسمح بعودة السياحة بداية من الشهر المقبل إسرائيل تسمح بعودة السياحة بداية من الشهر المقبل

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وافقت الإسرائيلية، اليوم الخميس، على سياسة السياحة والدخول إلى إسرائيل في ظل تفشي . وأوضحت القناة «20» العبرية، أن مخطط دخول السياح الأجانب إلى إسرائيل سيصبح ساري المفعول في الأول من نوفمبرالقادم.

ووفقاً للقناة، سيتم تحديث المخطط بما يتماشى مع التطورات، واكتشاف المتغيرات الجديدة من «كورونا». واشترطت إسرائيل على السياح المسموح بدخولهم، أن يكونوا قد تلقوا لقاح كورونا، وهناك مخطط تفصيلي خاص بذلك، بحسب ما نقلت القناة.

يُشار إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الـ 29 عالميًا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس.

المصرى اليوم

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