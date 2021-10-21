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صفقات نيوكاسل .. نجم برشلونة يقترب من الملاعب الإنجليزية

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صفقات نيوكاسل .. نجم برشلونة يقترب من الملاعب الإنجليزية صفقات نيوكاسل .. نجم برشلونة يقترب من الملاعب الإنجليزية

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قالت صحيفة «ذا صن البريطانية» إن إدارة نيوكاسل تواصلت مع برشلونة، من أجل ضم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي ينتهي عقده الصيف القادم.

ورفض ديمبلي التجديد للبلوجرانا أربع سنوات بسبب انخفاض راتبه في العقد الجديد نظرًا للضائقة المالية التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة.

وواصلت الصحيفة، أن الشاب البالغ من العمر 24 عام، طلب قيمة انتقال 12.7 مليون جنيه إسترليني من أجل التوقيع لنيوكاسل لأنه سيصل في صفقة انتقال حر في حالة الإنتظار للصيف.

وتتطلع إدارة نيوكاسل إلى إنفاق ميزانية ضخمة، وشراء بعض الأسماء الكبيرة في كرة القدم، للمنافسة على الدوري الإنجليزي، لكنهم قد يواجهون بعض الصعوبة في شراء ديمبلي بسبب تدخل مانشستر سيتي في الصفقة.

وكان ديمبلي قد ظهر سابقًا بقدرات رائعة مع فريق بروسيا دورتموند، حيث سجل 10 أهداف وصنع 22 هدف في 50 مباراة في جميع المسابقات.

وكان قد تعاقد معه العملاق الكتالوني في عام 2017، سجل معهم 30 هدف وساهم في صناعة 21 تمريرة حاسمة في 118 مباراة.

لا يزال ديمبلي من العناصر المؤثرة في برشلونة رغم رحيل عدد من النجوم العاميين الماضيين مثل الأسطورة ميسي، وسواريز ولكنه يغيب بسبب الإصابات.

المصرى اليوم

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