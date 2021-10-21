بتوقيع عمرو مصطفى وتامر حسين .. أحمد خليل يطرح «علامات»

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طرح المطرب الشاب أحمد خليل، منذ قليل أغنية جديدة تحمل عنوان«علامات» عبر قناته الرسمية بموقع الڤيديوهات «يوتيوب».

أغنية«علامات» ضمن أغاني ألبومه الجديد «بقالي سنة» والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس نادر حمدي.

ووصل عدد مشاهدات الأغنية عقب طرحها بدقائق ٣٠ ألف مشاهد.

آخر أعمال أحمد خليل الغنائية أغنية«اكشفي ورقك» وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور، توزيع وميكس وماستر توما، والأغنية حققت نجاح كبير فور طرحها عبر موقع الڤيديوهات«يوتيوب ونسب مشاهدة عالية .