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"الخريف" يتفقد مدينة الجبيل الصناعية والبنية التحتية التي تتميز بها

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"الخريف" يتفقد مدينة الجبيل الصناعية والبنية التحتية التي تتميز بها "الخريف" يتفقد مدينة الجبيل الصناعية والبنية التحتية التي تتميز بها
ترأس اجتماع مجلس "ملكية" الجبيل وينبع

رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الثالث لعام 2021م بالنادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية.

عقب ذلك قام بزيارة لمركز زوار الهيئة الملكية بالجبيل اطلع خلالها على ما يحتويه المركز من قصة نجاح التجربة الفريدة للهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء وإدارة وتشغيل مدينة الجبيل الصناعية والبنية التحتية التي تتميز بها المدينة.

كما اطلع الوزير الخريف على عرض عن أبرز ملامح برنامج حماية ومراقبة البيئة لدى الهيئة الملكية بالجبيل، وأبرز المعايير البيئية التي تلتزم بها الهيئة الملكية بالجبيل، بدايةً من عملية المسح البيئي الشامل للمدينة ومرورًا بإصدار المعايير البيئية التي تتبعها، إضافة إلى شرح وافٍ لبرنامج المراقبة البيئية الشامل التي تقوم به إدارة حماية ومراقبة البيئة لجميع عناصر البيئة من الهواء والماء والنفايات الصناعية والبيئية الطبيعية وغيرها، وكذلك توضيح خطوات وطريقة إصدار الرخص البيئية للمنشآت الصناعية.

وشملت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية مشروع متنزه التلال بمدينة الجبيل الصناعية، حيث تبلغ المساحة الكُلية للمشروع ما يقارب المليون متر مربع ويضم المشروع 8 تلال بارتفاعات مختلفة بين ٥ أمتار إلى ١٢ مترًا ذات إطلالة بانورامية يتوسطها ممر مائي بطول 1.5 كلم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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