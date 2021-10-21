قصواء الخلالي عن أدب الأطفال: طريق الصغار إلى العلم يبدأ من الحكايات

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نصحت الإعلامية قصواء الخلالي، الأهالي بضرورة الاهتمام بأدب الأطفال حتى يكون لدى لإكساب الأبناء معلومات عامة وعلمية غزيرة منذ الصغر، حتى يكونوا علماء المستقبل، مشيرة إلى أنه يمكن اختيار مجالات تبعث على حب القراءة والشغف بها حتى يتعلمها الأطفال كالأشياء الطبيعية أو عالم البحار، كما لفتت إلى أن طريق الصغار إلى العلم يبدأ من الحكايات.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديم حلقة اليوم الخميس من برنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أن موسوعة «كل شئ عن» أحد إصدارات دار المعارف المصرية، وصدر عنها مجموعة كبرى من الكتب الشاملة لعدد من العلماء العرب والغربيين ببلدان مختلفة، كما تضمنت الموسوعة كتب لعلماء قاموا بتسجيل تجاربهم بشكل علمي ومترجم.

وأوضحت الإعلامية، أن كتاب «الحيتان» من الموسوعة حمل غلافه شكل مجرد للحيتان، وخاطب الكتاب الأعمار المختلفة للأطفال بداية من سن 10 سنوات وحتى سن 17 عام، «الصور فيها غموض وتعبيرية، وقد لا تجذب أنظار الأطفال الصغار جدا، والكتاب يحكي رحلات العلماء وصيادي الحيتان وأسباب ودوافع الصيد».

وأكدت الخلالي، أنه إذا أراد الأهالي أن يقرأ أبناؤه الذين لم تبلغ أعمارهم هذا السن، ذلك النوع الكتب فعلى أولياء الأمور شرح الصور الموجودة في الكتاب لجذب انتباه الأطفال لهذه الصور، «ممكن نحكيلهم الموضوع بشكل حكاية أو سرد، ونبسط الموضوع ليهم، وكل واحد فاهم ابنه أو بنته بيستوعب إزاي».

وأشارت قصواء الخلالي، إلى أنه في حال لم ينتبه الطفل للكتاب بعد قرائته وسرد ما به، فهذا يعني أن الطفل لا يرغب في أن يعرف المزيد عن هذا النمط الثقافي أو أدب الأطفال، «لو محبش الموضوع يبقي على الأقل عرفنا أنه مبيحبش هذا النمط، ونغير معاه ونروح لحاجة تانية».