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مذكرة تفاهم تجمع وقف الملك عبدالعزيز بقرى تنمية

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مذكرة تفاهم تجمع وقف الملك عبدالعزيز بقرى تنمية مذكرة تفاهم تجمع وقف الملك عبدالعزيز بقرى تنمية
تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل، وقعت العين العزيزية ممثلة في الأمين العام، لؤي بن همام طرابزوني، في مقر الوقف مذكرة تفاهم لعقد شراكة إستراتيجية، مع الجمعية الخيرية لتنمية القرى «تنمية» مثّلها سعادة رئيس مجلس الإدارة سلطان بن عبدالله حمزي.

وتهدف هذه الشراكة لجعل تنمية القرى أمرا مستداما، من خلال اختيار أفضل طريقة ممكنة لتوفير المياه، وذكر سلطان حمزي من خلال حديثه قائلاً: «جمعية تنمية قائمة على ثلاث ركائز، تحسين جودة الحياة، جعل مشاريع القرى مستدامة، رفع مستوى الوعي الاجتماعي والمهني لدى المواطنين في المناطق القروية». من خلال مشاريع الجمعية المستمرة.

وأضاف: «نطمح إلى استمرار هذه العلاقة الإستراتيجية، ونتمنى أن نجني ثمارها قريبا». ويأتي توقيع هذه المذكرة، وغيرها من المذكرات والمبادرات، ضمن الأهداف الإستراتيجية لأمانة الوقف، التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان، ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع، وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.


الوطن السعودية

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