في افتتاح الجولة التاسعة من دوري المحترفين.. "الباطن" يستفيق على حساب "الفيحاء" بهدفين

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نجح فريق الباطن الأول لكرة القدم في تحقيق نقاط المباراة الثلاث بعدما تغلب على شقيقه الفيحاء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت عن طريق يوسف المزيريب في الدقيقة 39، ومحترف الفريق ريناتو تشافيز في الدقيقة "45+2".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 9، فيما يتوقف رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 13.