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اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة

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الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة
طالب بوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بحلٍّ سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق

الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة

رحبت اليمنية ببيان مجلس الأمن الصادر، يوم أمس الأربعاء، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، والالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار 2216.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، دعم الحكومة اليمنية لما ورد في البيان من إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات على أراضي المملكة العربية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية وتجنيد واستخدام الأطفال.

وقال البيان: إن الحكومة تدرك أن الضمان لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.

كما جدد البيان موقف الحكومة الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة، وخاصة الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية لاستئناف العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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