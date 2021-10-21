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قائد قوات الدفاع الجوي يناقش مع نظيره العراقي الموضوعات المشتركة

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التأكيد على متانة العلاقة الأخوية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح

قائد قوات الدفاع الجوي يناقش مع نظيره العراقي الموضوعات المشتركة

استقبل قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، في مكتبه، بقيادة القوات قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن بن زيد السعدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقة الأخوية وسبل تطويرها بما يحقّق المصالح المشتركة بين القوتين في البلدين الشقيقين.

كما قدم إيجازًا للفريق السعدي، ثم زار مركز قيادة القوات، وفي نهاية الزيارة دوّن كلمة في سجل كبار الزوار، ثم تبودلت الهدايا التذكارية والتقطت الصور التذكارية.

قائد قوات الدفاع الجوي يناقش مع نظيره العراقي الموضوعات المشتركة

قائد قوات الدفاع الجوي يناقش مع نظيره العراقي الموضوعات المشتركة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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