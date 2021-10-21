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ضبط 3240 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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ضبط 3240 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ضبط 3240 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
ضمن حملة ميدانية نفّذتها إدارة "المرور" في جميع مناطق المملكة

ضبط 3240 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3240" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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