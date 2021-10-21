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مدرب: هناك إمكانية لشد الترهلات من خلال ممارسة الرياضة

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مدرب: هناك إمكانية لشد الترهلات من خلال ممارسة الرياضة مدرب: هناك إمكانية لشد الترهلات من خلال ممارسة الرياضة

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قال إسلام هلال، مدرب لياقة بدنية، إن الرياضة يجب أن تكون أسلوب حياة، وليس من أجل الظهور بشكل معين فقط، مشيرًا إلى ان هناك امكانية لممارسة الرياضة في المنزل في البداية، ومن ثم الذهاب إلى صالات كمال الأجسام .

وتابعت «هلال»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك بعض التمارين الرياضة التي تزيد من معدل الحرق إلى حد كبير، وتمارين أخرى للظهر، مشددًا على ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة، لأنها تؤدي إلى ممارسة الحياة بشكل أفضل، وبسهولة أكبر.
وأضاف ان هناك امكانية لشد الترهلات من خلال ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي معين يدعم العضلات في الجسم، مشيرًا إلى أن شد الترهلات الكبيرة من خلال الرياضة أمر صعب للغاية.
وولفت إلى أن هناك بعض التمارين تشد كل عضلات الجسم وعضلات البطن بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هناك بعض التمارين تهدف لعدم الإصابة بسهولة، وتزيد من مرونة الحركة بشكل عام.

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