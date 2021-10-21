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الصحة العالمية: الاختلاط بالأماكن المغلقة مع حلول الشتاء يزيد إصابات كورونا بأوروبا

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الصحة العالمية: الاختلاط بالأماكن المغلقة مع حلول الشتاء يزيد إصابات كورونا بأوروبا الصحة العالمية: الاختلاط بالأماكن المغلقة مع حلول الشتاء يزيد إصابات كورونا بأوروبا

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قال مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الخميس، إن زيادة الاختلاط الاجتماعي في الأماكن المغلقة بعد رفع القيود، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، تؤدي إلى زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في الكثير من البلدان في أنحاء أوروبا.

وقال رايان في إفادة صحفية «معظم هذه القيود لم تعد سارية الآن في كثير من البلدان. نرى ذلك يتزامن مع بدء موسم الشتاء الذي يفضل فيه الناس الأماكن المغلقة مع قدوم موجات البرد... يبقى السؤال حول ما إذا كنا سنخوض نفس تجربة العام الماضي مع تعرض النظم الصحية للضغط مرة أخرى».

وأضاف أن سجلت أعلى حصيلة يومية للوفيات في المستشفيات بسبب المرض منذ فترة طويلة جدا، في حين أن الارتفاع الأسبوعي في حالات كوفيد-19 في بريطانيا كان أقل مما هو عليه في أجزاء من أوروبا الشرقية.

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