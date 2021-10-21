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تدريب رؤساء المدن في المنيا على تعزيز تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

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تدريب رؤساء المدن في المنيا على تعزيز تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تدريب رؤساء المدن في المنيا على تعزيز تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

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نظمت إدارة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، ورشة عمل، لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري مديريات الخدمات، لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات. بناءا على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع كفاءة قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة، والارتقاء بالجهاز الإداري، لحرص المحافظة على الارتقاء بقدرات العنصر البشري بها، بما يتفق مع رؤية 2030، لبناء الإنسان المصري، نحو سعي الدولة إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

شملت ورشة العمل، موضوعات ومفاهيم ترتبط بالتحول الرقمي وتقنياته وتطبيقاته، وتستهدف ورش عمل التحول الرقمي وتطبيقاته للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات لرفع الوعى المعلوماتي وبناء القدرات الرقمية للعاملين، وتنفيذًا لأهداف رؤية مصر الرقمية، واستكمالًا لجهود الوزارة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف إلى تهيئة المؤسسات وفئات المجتمع المصري لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي وضمان استدامتها للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج.

المصرى اليوم

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