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انقطاع الكهرباء عن كابول بعد تفجير خطوط الطاقة

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انقطاع الكهرباء عن كابول بعد تفجير خطوط الطاقة انقطاع الكهرباء عن كابول بعد تفجير خطوط الطاقة

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أعلنت شركة الكهرباء الأفغانية انقطاع التيار عن العاصمة الأفغانية كابول بعد تفجير استهدف خطوط نقل الطاقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي سياق آخر، قالت حركة «طالبان»، إنها تأمل تطبيع العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة بعد تعيين توم ويست، مبعوثا أمريكيا جديدا إلى كابول.

وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، عبدالقهار بلخي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن تفاؤل الحركة بشأن المضي قدما مع الممثل الجديد، والتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة الذي سيفضي إلى تطبيع العلاقات بين الحكومتين الأمريكية والأفغانية. وأوضح أن المحادثات التي كان يقودها، زلماي خليل زاد، في عهد الإدارة الأمريكية السابقة والحالية قد شهدت تقدما.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أمس، استقالة زلماي خليل زاد من منصبه، وتعيين توم ويست، الذي كان يعمل نائبا لزاد مبعوثا أمريكيا جديدا لأفغانستان. وتولى خليل زاد ملف أفغانستان بوزارة الخارجية الأمريكية عام 2018، وساهم في المفاوضات التي توصلت إلى اتفاق الدوحة مع حركة طالبان عام 2020 في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد .

المصرى اليوم

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