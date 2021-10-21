هنري يرفض وصف صلاح بـ«الأفضل» لهذا السبب

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يرى تيري هنري آسطورة نادي آرسنال ومنتخب فرنسا السابق، أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني ليس أفضل لاعب في العالم حاليًا.

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وقال في تصريحات لشبكة «ليفربول إيكو»، «أن الأهداف التي يسجلها في الوقت الحالي رائعة، ولكن كيف يمكنك أن تنسى ليفاندوسكي نجم بايرن ميونخ والمنتخب الألماني؟، وكيف تنسى نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي بنزيما؟، كيف تنسى التألق على المستوى الدولي أيضًا؟».

وواصل«أعتبر صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي فقط، وإنه يعاني في أداءه مع منتخب بلاده» مضيفًا أنا أحب مو ولكنه ليس الأفضل بعد».

وتابع تيري هنري «هناك لاعيبين أفضل في العالم، كريم بنزيما يقدم أداء رائع مع ريال مدريد ومنتخب بلاده فرنسا خاصة في بطولة يورو 2020 بعد أن كان مستبعد لسنوات من المنتخب الفرنسي، أنا أرى بنزيما لاعب كامل يسجل أهدافًا ويقدم المساعدة».

وأختتم «صلاح لاعبًا جيدًا الأن ولم يعد مجرد هداف».

يذكر أن صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2021-2022 برصيد 7 أهداف مناصفة مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي بعد مرور 8 جولات.