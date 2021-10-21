★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إنهم انتهوا من إنشاء وتطوير 5 قواعد بحرية، حيث إنهم اهتموا بوجود قواعد بحرية ذات أنماط عالمية.

وأشار "خالد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إلى أن مصر تستحوذ على نقطتين من أصل 6 نقاط تحكم على مستوى العالم، وهى النقاط التي يمر بها حجم كبير من السفن التجارية التي تحمل الشرايين الاقتصادية للعالم، موضحا أن نقاط التحكم المصرية هما قناة السويس وباب المندب.

وأكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، أن قناة السويس شريان اقتصادي عالمي مهم لكل دول العالم، معلقا: "مصر لديها ثلث نقاط التحكم الدولية"، لافتا إلى أن ترسيم الحدود كان حلا جوهريا يعطي لكل دولة حقها في المياه الاقتصادية.