وكيل صحة الشرقية يطمئن على حالة أول مريض قلب مفتوح والمستشفى يحتفي بتحسن حالته

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالاطمئنان على الحالة الصحية لأول مريض قلب مفتوح بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وذلك تمهيداً لخروجه من مستشفي الزقازيق العام، والذي تم إجراء جراحة له منذ ٤ أيام من خلال الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بالمستشفى، والذي يبلغ من العمر ٢٤ عام، وقدم وكيل الوزارة له الحلوي ابتهاجاً بتحسن حالته الصحية بوحدة الإفاقة والعناية المركزة بالمستشفى، رافق وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح، ومدير المستشفى.

يذكر أن قسم جراحات القلب المفتوح تم افتتاحه منذ عدة أيام بحضور محافظ الشرقية، بتكلفة تقديرية بلغت ١٥ مليون جنيه، ويضم القسم الجديد وحدة عناية مركزة لحالات ما بعد عمليات القلب المفتوح، بقوة ٥ أسرة، مزودة بأجهزة التنفس الصناعي، والمونيتورات، وسيرنج بامب، وجناح عمليات مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويشمل جهاز القلب المفتوح، ومضخة البالون الأورطي، والذي تم دعمهم من قبل وزيرة الصحة والسكان لخدمة المرضى بالمحافظة.

كما يضم القسم وحدة تعقيم، وصيدلية لقسم القلب، وغرف للأطباء، وغرف للتمريض، وقام وكيل وزارة الصحة بمتابعة إجراء أول حالة قلب مفتوح بالقسم الجديد يوم الأحد الماضي.