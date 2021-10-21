أخبار عاجلة

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني -
«إسرائيل ستدفع الثمن».. أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته حول سد النهضة -
أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل صحة الشرقية يطمئن على حالة أول مريض قلب مفتوح والمستشفى يحتفي بتحسن حالته

Print
وكيل صحة الشرقية يطمئن على حالة أول مريض قلب مفتوح والمستشفى يحتفي بتحسن حالته وكيل صحة الشرقية يطمئن على حالة أول مريض قلب مفتوح والمستشفى يحتفي بتحسن حالته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالاطمئنان على الحالة الصحية لأول مريض قلب مفتوح بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وذلك تمهيداً لخروجه من مستشفي الزقازيق العام، والذي تم إجراء جراحة له منذ ٤ أيام من خلال الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بالمستشفى، والذي يبلغ من العمر ٢٤ عام، وقدم وكيل الوزارة له الحلوي ابتهاجاً بتحسن حالته الصحية بوحدة الإفاقة والعناية المركزة بالمستشفى، رافق وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح، ومدير المستشفى.

يذكر أن قسم جراحات القلب المفتوح تم افتتاحه منذ عدة أيام بحضور محافظ الشرقية، بتكلفة تقديرية بلغت ١٥ مليون جنيه، ويضم القسم الجديد وحدة عناية مركزة لحالات ما بعد عمليات القلب المفتوح، بقوة ٥ أسرة، مزودة بأجهزة التنفس الصناعي، والمونيتورات، وسيرنج بامب، وجناح عمليات مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويشمل جهاز القلب المفتوح، ومضخة البالون الأورطي، والذي تم دعمهم من قبل وزيرة الصحة والسكان لخدمة المرضى بالمحافظة.

كما يضم القسم وحدة تعقيم، وصيدلية لقسم القلب، وغرف للأطباء، وغرف للتمريض، وقام وكيل وزارة الصحة بمتابعة إجراء أول حالة قلب مفتوح بالقسم الجديد يوم الأحد الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر

محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية

محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية

حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني

حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني