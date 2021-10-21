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جلسة صلح أمام «تسوية الأسرة» تتحول لخلاف أكبر.. والزوجة: بيعايرني إنه ساعد أهلي

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جلسة صلح أمام «تسوية الأسرة» تتحول لخلاف أكبر.. والزوجة: بيعايرني إنه ساعد أهلي جلسة صلح أمام «تسوية الأسرة» تتحول لخلاف أكبر.. والزوجة: بيعايرني إنه ساعد أهلي

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حضر الزوجان أمام خبراء مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الأسرة بالجيزة، وفقا للموعد الذي تحدد لعقد جلسة الصلح في دعوى الطلاق التي أقامتها الزوجة ضد زوجها، وقالت إن العشرة بينهما أصبحت مستحيلة وأنها تطلب تطليقها للضرر.

وبمجرد بدء خبراء التسويق الحديث في تفاصيل الدعوى وما أوردته الزوجة في أوراقها، تعالي صوت الزوج في وجه زوجته قائلا «ماطمرش فيكي الخير اللى عملته معاكى ومع أهلك، ووقفتني في المحاكم، انتي فعلا قليلة الاصل وناكرة للجميل».

طلبت الزوجة إثبات حديث الزوج في محضر جلسة الصلح وقالت: اللي قاله جوزي ده هو سبب كل مشاكلنا، هو طول الوقت بيعايرني اني اساعد اهلي في أزمة مر بها والدي ووفر لاخويا شغل بعد ما ساب شغله، وعايزني على طول اعترف بجمايله دي واتعامل معاه بذل وانكسار لأنه صاحب فضل على وعلى اهلي.

وأضافت الزوجة: لم اعد اتحمل طريقة معاملته خصوصا امام اهله، فهو دائما يتعمد إذلال امام والديه وأشقائه والحديث بشكل مباشر وغير مباشر عن أفضاله وجمايله عليا واسرتي.

وتقول الزوجة: نبهته أكثر من مرة أن هذه الطريقة تسبب لي الماً نفسياً وتشعرني بإهانة خاصة عندما يتصرف بها أمام أهله، ولكنه لم يهتم بحديثي ولم يتغير شئ. ويستطرد الزوجة: في إحدى المرات تفجر غضب وأخبرته بأنه لم يفعل شىء والدي وشقيقي وأن ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى وهو الذي أراد أن يفك كربهم، فإذا به ينهال عليا بالسب والشتم بل وحاول التعدي عليه بالضرب عندما احتدم النقاش وصرخت في وجهه بأنني لم اعد اتحمل العيش معه..

وعندما طلبت منه الطلاق رفض وطلب مني التنازل عن كافة حقوقي ولكني رفضت واخترت آخذ حقي بالقانون عن طريق المحكمة..

وقالت الزوجة: رغم ذلك عندما عرض على الصلح لم أتردد وفكرت في احتمالية انصلاح الحال، لكني الان لا اريد صلح وارغب في إحالة دعوى للمحكمة.

المصرى اليوم

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