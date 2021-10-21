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الأهلي يتعادل مع إنبي في بطولة الجمهورية

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الأهلي يتعادل مع إنبي في بطولة الجمهورية الأهلي يتعادل مع إنبي في بطولة الجمهورية

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فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2003، تعادل مع إنبي سلبيًّا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدهم محمد «سيحا».

الدفاع: محمد أحمد- عبدالجواد عبدالرحمن- زياد أسامة- خالد محمد خلف.

الوسط: عمر عبدالحميد- مصطفى أبوالخير- يوسف شريف- ميدو نبيل- رأفت خليل.

الهجوم: سمير محمد.

وفي الشوط الثاني شارك محمد حمدي بدلًا من سمير محمد، وعبدالرحمن شريف بدلًا من يوسف شريف، وأحمد داوود بدلًا من مصطفى أبوالخير.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2003» رصيده إلى ٧ نقاط، بعدما فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة،
حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى غزل المحلة بسداسية نظيفة، مسجلًا ٩ أهداف، مقابل هدفين في مرماه.

وعقب مواجهة إنبي اليوم، يخرج «أهلي 2003» لمواجهة المقاولون العرب، الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 كلا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط أحمال، وأحمد عبدالخالق أخصائي التدليك

المصرى اليوم

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