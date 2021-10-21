كواليس مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة بطل النيجر

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أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبين في المران المسائي اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت التقسيمة التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

كما خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية متنوعة قبل انطلاق مران اليوم الخميس داخل الجيم بملعب التتش بالجزيرة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

كما حصل ثلاثي حراسة المرمى على تدريبات فنية متنوعة في مران اليوم الذي يأتي قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.