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تقديمة قوية فى تدريبات الأهلي المسائية

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تقديمة قوية فى تدريبات الأهلي المسائية تقديمة قوية فى تدريبات الأهلي المسائية

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى تقسيمة قوية للاعبين في المران المسائي اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت التقسيمة التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا في الجيم، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة بطل النيجر.

المصرى اليوم

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