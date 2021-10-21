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صلاح مندهشًا بعد رؤية تمثاله: أين عضلات البطن؟ ..

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صلاح مندهشًا بعد رؤية تمثاله: أين عضلات البطن؟ .. فيديو صلاح مندهشًا بعد رؤية تمثاله: أين عضلات البطن؟ ..

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عبر الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، عن دهشته الكبيرة بمجرد رؤية تمثاله الشمعي المتواجد في متحف توسو الشهير في لندن، ويُنتظر الإعلان عنه رسميًا في غضون الساعات القليلة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للمتحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو خلال جلسة تصوير جمعت صلاح بتمثاله من الشمع، اليوم الخميس.

واندهش صلاح كثيرًا بعد رؤية التمثال الذي يبدو مطابقًا لصاحب الـ29 عاما وهو ما جعله يعلق:«هذه أسنان جميلة، إنه يبدو مثلي تمامًا، وكأنني أنظر في المرآة».

وواصل حديثه بدهشة وذهول:«هل لديه عضلات بطن أم لا؟».

وكان متحف الشمع قد قام بالحصول على مقاس وجه محمد صلاح بالعام الماضي من أجل أن يصنع له تمثالا خاصا، وسيكون صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يُصنع له تمثال في هذا المتحف الشهير.

ويعد «توسو» من أشهر متاحف الشمع في العالم، ومقره الرئيسي لندن وسُمي نسبة إلى مؤسسته مدام توسو، التي ولدت عام 1761 في ستراسبورج.

المصرى اليوم

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