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استفاد منها 106 متدربين بالمحافظات.. انتهاء فعاليات 3 دورات بمركز التنمية المحلية

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استفاد منها 106 متدربين بالمحافظات.. انتهاء فعاليات 3 دورات بمركز التنمية المحلية استفاد منها 106 متدربين بالمحافظات.. انتهاء فعاليات 3 دورات بمركز التنمية المحلية

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احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية في الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية للمحليات التى ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة، استفاد منها 106 متدربين من جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، إن الدورات ضمت أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية Gis، وإعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط العمراني، إضافة إلى دورة تنمية مهارات القيادة في مجال التنمية الإقتصادية في المحليات للإسراع بالتنمية لروساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس مجالس المدن والأحياء.


وأكد الوزير، أن الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية، يأتى على رأس أولويات الوزارة، لافتا إلى أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية من خلال قياس مستوي رضا المواطنين المتعاملين معهم في الخدمات المقدمة لهم. ونوه إلى أن تنويع الدورات التدريبية التي تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة تساعد في الإسراع بالتنمية وتنفيذ رؤية 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

المصرى اليوم

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