ضبط 3 طرب ونصف حشيش وأقراص مخدرة بحوزة عاطلين في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن اليوم ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من ضبط عاطلين يتاجران في المخدرات بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، بحوزتهما 3 طرب ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من الأقراص المخدرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بقيادة المقدم مصطفى رأفت الشندويلى رئيس مباحث القسم، وبالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من ضبط كلا من: عمر. م. م «24 سنة- عاطل»، والمسجل معلومات إتجار في المواد المخدرة والسابق إتهامه في 6 قضايا (مخدرات)، وعلى. م. ع «22 سنة- عاطل»، ويقيمان بدائرة مركز جزيرة شندويل، وبحوزتهما 3 طرب من مخدر الحشيش، وكمية مجزئة يزنوا حوالى 500 جرام، و50 قرص تامول مخدر، وسلاح أبيض «سكين» ملوث نصلها، و2 هاتف محمول، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.