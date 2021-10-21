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وكيل صحة أسوان ومنسق التأمين الصحي يتفقدان أعمال تطوير مستشفيات المنظومة

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وكيل صحة أسوان ومنسق التأمين الصحي يتفقدان أعمال تطوير مستشفيات المنظومة وكيل صحة أسوان ومنسق التأمين الصحي يتفقدان أعمال تطوير مستشفيات المنظومة

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قام الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، يرافقه الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، بجولة تفقدية لمستشفي المسلة (الحميات سابقا).

تضمنت الزيارة متابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بالمبني، والتي من المتوقع الانتهاء من أعمال التطوير بها خلال نهاية العام الجاري 2021، كما شملت جولاتهم تفقد أعمال التطوير في مستشفيات نصر النوبة وكوم امبو ودراو.


في السياق ذاته قاما أيضا بجولة تفقدية للوحدة الصحية بخزان غرب بمركز أسوان، بالإضافة لوحدات المالكي، وقورته ثالث بمركز نصر النوبة، حيث يجري حاليا بدء تسكين القوي البشرية استعداد للتشغيل التجريبي.


يذكر أنه عدد الوحدات التي تم إستلامها وجاري تجهيزها وبدء تسكين القوي البشرية استعداد للتشغيل التجريبي بلغ عدد (٧٧)، من إجمالي( ١١٢) وحدة صحية ومركز طبي على مستوي محافظة أسوان.

المصرى اليوم

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